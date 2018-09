Olimpiadi: Alfieri, fallimento targato Lega e M5S

Milano, 18 set. (AdnKronos) – “Il governo gialloverde non solo non è in grado di gestire la manovra finanziaria, ma nemmeno è capace di gestire un dossier come quello delle Olimpiadi che avrebbe portato risorse a Milano, alla Lombardia e alla nostra Valtellina”. Lo afferma Alessandro Alfieri, senatore e segretario Pd Lombardia.

“Il Governo a guida Pd ha gestito con successo l’Expo facendo crescere flussi turistici e l’economia nel nord del Paese. Mentre Lega e Cinquestelle non riescono neanche a partire, sprecando una grande occasione. Con i governatori leghisti che sono complici di questo fallimento”, conclude.

