Cdp: accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia (3)

(AdnKronos) – “Sono convinto che questi investimenti, effettuati in partnership con operatori leader nel loro settore e di concerto con l’Amministrazione di Venezia e della Regione Veneto, siano destinati a estrarre ulteriore valore da un territorio unico al mondo per qualità culturali e paesaggistiche”, sottolinea ancora Gallia.

Per portare a compimento la più grande iniziativa turistica degli ultimi anni in Italia, sottolinea Graziano Debellini, presidente del gruppo Th Resorts, “lavoreremo in sinergia con il gruppo Cdp che attraverso le ultime operazioni ha reso evidente la strada che può garantire un concreto sviluppo al settore turistico: non più contributi a fondo perduto, ma entrate di equity in aumento di capitale, separazione tra proprietà immobiliare e gestione e valorizzazione di immobili dismessi”.

In questa catena di valore, aggiunge, “si inserisce la grande collaborazione delle istituzioni: Comune, Regione e Agenzia Sviluppo Venezia. Il progetto garantirà nel suo complesso una crescita economica del territorio con un potenziale occupazionale complessivo di 400 persone a tempo pieno. In ultimo anche l’orgoglio personale mio, dell’AD Casertano e del Vicepresidente Palmucci perché amiamo Venezia che potrà anche diventare nel futuro la sede ideale del nostro gruppo imprenditoriale”.