Cdp: accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia (2)

(AdnKronos) – I resort, una volta realizzati verranno dati in locazione a lungo termine ai due operatori turistici. Per la nuova iniziativa si stima un impatto occupazionale positivo sia diretto, con circa 400 addetti, sia indiretto con circa 1.000 posti di lavoro generati nell’indotto economico dell’attività ricettiva, contribuendo inoltre a rilanciare tutta l’area del Lido di Venezia.

La trasformazione del sito avverrà nel rispetto della sua vocazione originaria al benessere e alla salute, come condiviso anche con l’Amministrazione comunale di Venezia. Con la firma dell’accordo di oggi inizia la fase della progettazione urbanistica dell’area, dialogando con le amministrazioni competenti a partire dal Comune di Venezia e Regione Veneto.

L’intesa raggiunta oggi dopo mesi di lavoro, commenta l’ad di Cdp, Fabio Gallia, “rappresenta una azione concreta nel nostro supporto all’industria turistica, promuovendo Cdp a separazione tra la proprietà immobiliare dei villaggi dalla gestione alberghiera e la valorizzazione di immobili dismessi. Si tratta di una grande occasione per il rilancio del Lido a Venezia, dove stiamo intervenendo come Gruppo Cdp oltre che con l’housing sociale anche sotto l’aspetto infrastrutturale con importanti investimenti nella rete in fibra ottica, tramite la partecipata Open Fiber”.