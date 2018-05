“Cena di apertura” a Porta del Foro

A Porta del Foro fervono i preparativi in vista della 136esima edizione della Giostra del Saracino. Il Quartiere organizza per sabato 26 maggio alle ore 20:30 la consueta “Cena di apertura” presso i locali della sede sociale di Vicolo della Palestra. Per l’occasione le cuoche giallo cremisi sono pronte a deliziare i palati dei quartieristi con il seguente menù: antipasto, mezze maniche alla contadina, gran fritto misto e dolci della casa. Compresi nel menù anche acqua e vino. Il costo della cena è di 20€ ed è obbligatorio prenotarsi al seguente numero 3332281942 (Enrico) entro e non oltre la mattina di venerdì 25 maggio. Per i Chimerotti fino ai 10 anni di età la cena è gratis.

Durante la serata sarà dato un riconoscimento ai Maestri d’Arme e Aiuti Regista che hanno fatto la storia di Porta del Foro indossando il costume durante la Giostra.