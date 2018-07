Cerberus: acquista quota 57% in Officine Cst (2)

(AdnKronos) – Nel 2012 Officine è entrata nel settore dei crediti non performing non garantiti, vantati da utilities nei confronti di privati (società e individui), e in quello dei crediti non performing garantiti, vantati da istituti bancari nei confronti della propria clientela. Dal 2017 Officine gestisce Crediticertificati.it un marketplace digitale per lo smobilizzo e la monetizzazione dei crediti verso la PA anche in partnership con varie associazioni di categoria.

“Officine Cst – commenta Nicastro – rappresenta un importante investimento diretto di Cerberus in una società operativa italiana che è una piattaforma per la crescita futura. Grazie alla partnership con Gianpiero e il suo team, siamo convinti che Cerberus possa migliorare l’obiettivo della società nel fornire supporto alle imprese nella gestione efficiente del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione. Officine CST è cresciuta rapidamente grazie alla qualità del servizio offerto. 2 Ciò continuerà ad essere centrale anche nella prossima fase di sviluppo, ed è un aspetto sul quale Cerberus intende continuare a investire”.

“Cerberus – dichiara Oddone – come partner strategico e investitore rappresenta una grande opportunità per accelerare la nostra crescita ed esprimerne al meglio il nostro potenziale. Questa partnership e questo investimento ci permetteranno di rafforzare la posizione competitiva e di sviluppare ulteriormente le piattaforme tecnologiche al servizio sia dei grandi clienti che delle piccole medie imprese italiane per le quali il miglioramento della liquidità dei crediti della Pubblica Amministrazione rappresenta un contributo aziendale concreto”. Cerberus è stata assistita da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Lombardi, Segni e Associati come advisor legale. Officine CST è stata assistita da Gianni Origoni & Partners come advisor legale.