Cerberus: acquista quota 57% in Officine Cst

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Cerberus Capital Management e le sue consociate, leader globale negli investimenti alternativi, annuncia oggi l’accordo per l’acquisto di una quota del 57% in Officine Cst SpA, primaria società nella gestione del credito verso la Pubblica Amministrazione. Basata a Roma, Officine Cst fornisce servizi integrati di gestione del credito sia a grandi clienti come banche, investitori istituzionali, utilities e multinazionali, sia alle piccole e medie imprese. La società gestisce crediti per oltre 16 miliardi di euro e impiega 150 risorse in Italia. Cerberus ha concordato l’acquisto della quota di controllo in Officine CST dal fondatore e amministratore delegato della società, Gianpiero Oddone, e da altri soci. Oddone continuerà ad essere amministratore delegato e resta azionista con il 28%. Roberto Nicastro, senior advisor di Cerberus, sarà presidente non esecutivo.

In Europa Cerberus vanta un lungo track record di investimenti nei settori del credito, private equity e real estate. Dal 2010 Cerberus ha investito più di 40 miliardi di euro in operazioni con primarie istituzioni finanziarie europee. Dal 2013 è inoltre il più grande acquirente in Europa di non performing loans e di asset immobiliari. In Italia Cerberus ha acquisito o ottenuto portafogli Npl e Reo garantiti/non garantiti per un valore lordo di oltre 5,5 miliardi di euro e circa 400.000 prestiti, con un prezzo di acquisto superiore a 1,6 miliardi.

Officine CST nasce nel 2004 e opera nell’origination, analisi, valutazione, certificazione, gestione, cessione pro soluto e recupero, stragiudiziale e giudiziale, di portafogli di crediti di importo rilevante. La società è leader nella gestione di processi di certificazione del credito verso la Pubblica Amministrazione e ha gestito fino ad oggi oltre 8 milioni di fatture, emesse da circa 8.000 imprese in diverse Regioni Italiane. Dal 2009, dopo aver concentrato nei primi anni il focus operativo sui crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale, ha ulteriormente allargato i servizi di gestione del credito, operando verso tutta la Pubblica Amministrazione, sia enti locali che centrali, e verso il mercato dei crediti corporate, anche in interoperativita’ con la PCC (Piattaforma di Certificazione del Credito del MEF) e con la prestazione di servizi c.d. Master Legal (outsourcing completo e altamente automatizzato della gestione giudiziale del credito).