Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “A breve il Ceta arrivera’ in Aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà e non lo ratificherà”. Lo ha annunciato il vice premier di M5S Luigi Di Maio, parlando dell’accordo commerciale con il Canada atteso in Parlamento, avvertendo che “se anche uno solo dei funzionari che rappresentano gli italiani all’estero continuerà a difendere trattati come il Ceta sarà rimosso”.

