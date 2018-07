Costruzioni: al via primo forum italiano Fidec

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Al via i lavori del Fidec, il primo Forum italiano delle costruzioni, promosso da Ance (Associazione nazionale costruttori edili), che mette insieme tutta la filiera del settore: architetti, ingegneri, geometri, professionisti e imprese della manifattura. Fidec non è un singolo evento, né la classica fiera, ma un’iniziativa nata per connettere tutti i protagonisti delle costruzioni attraverso una piattaforma digitale di lavoro e un luogo di relazioni permanenti.

Un vero e proprio “hub del pensiero”, che consentirà a tutti i partecipanti di raccontare la propria esperienza, condividere temi e problemi reali affrontati nell’attività quotidiana, incontrare i protagonisti del cambiamento e allacciare o rafforzare rapporti di business. Tutto ciò nell’ottica di poter beneficiare dell’esperienza positiva di chi è già ripartito, mettendo a sistema buone pratiche e percorsi virtuosi. Un progetto ambizioso, che culminerà con un evento programmato per il 21 novembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano.

Sul sito www.fidec.info chi ha una storia interessante da raccontare, un progetto innovativo che possa essere d’aiuto e di ispirazione per ripartire, può proporsi come speaker in uno dei 5 Speakers’ Corner, che affrontano le seguenti tematiche: #innovazione, #filiera, #cliente, #appalti, #impresa. Nell’evento di novembre si conosceranno e discuteranno le storie di successo di 30 imprenditori, professionisti, studiosi del mondo dell’edilizia, e di alcuni grandi personaggi, provenienti da realtà lontane rispetto a quella edile, che racconteranno come hanno superato la crisi grazie alla loro “visione”.

