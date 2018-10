Clima: Martina, serve sessione straordinaria Parlamento (2)

(AdnKronos) – “Occorre una svolta sostenibile integrale -prosegue Martina- che coinvolga i cittadini, le famiglie, le imprese e tutti i territori. L’assillo per le provocazioni quotidiane che subiamo nel dibattito pubblico non rende purtroppo evidente a tutti la gravità della situazione e ciò che stiamo rischiando”.

“Il governo batta un colpo e non neghi l’urgenza, come purtroppo ha fatto spesso in particolare la Lega di Salvini. Dobbiamo insistere per impegni in grado di toccare tutti gli aspetti della vita quotidiana dal fisco, alla mobilità, dal riscaldamento delle nostre case all’utilizzo di bene comuni come acqua e terra. Fermare il riscaldamento globale è fondamentale per contenere gli impatti gravi sugli ecosistemi, sulla salute umana, sulle migrazioni di massa e sul benessere della popolazione mondiale oltre che per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Nessuno può voltarsi dall’altra parte”, conclude.

