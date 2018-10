Clima: Martina, serve sessione straordinaria Parlamento

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “E’ emergenza clima nel mondo. Chiediamo subito una sessione straordinaria di discussione in Parlamento per affrontare la situazione e preparare al meglio la posizione italiana per la prossima Cop24 che si terrà ai primi di dicembre in Polonia”. Lo scrive su Facebook il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un appello al Parlamento dopo l’ultimo rapporto sui cambiamenti climatici presentato in Corea del Sud.

“L’ultimo rapporto – prosegue Martina – del Gruppo Intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico riunitosi in Corea del Sud lo dice in modo inequivocabile: il surriscaldamento della terra non si sta riducendo ma al contrario corre drammaticamente verso il 3%. Occorre agire in fretta e ciascuno deve fare la propria parte ora. Occorre insistere sulla Strategia energetica nazionale con misure permanenti per ridurre le emissioni di anidride carbonica e continuare ad aumentare l’approvvigionamento totale da energie rinnovabili per arrivare almeno al 28% nel 2030 e almeno al 55% da rinnovabili per quanto riguarda la produzione di energia elettrica”.

“Occorre investire ancora su fotovoltaico ed eolico. Lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile deve muoversi di pari passo con la cessazione della produzione di energia da carbone nel 2025. Serve insistere sull’efficienza energetica tanto nel pubblico come nel privato confermando e rafforzando gli incentivi fiscali che abbiamo introdotto in questi anni per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici”.

