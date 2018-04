Colpo grosso Porta Crucifera: ingaggiato Adalberto Rauco

È il primo colpo di mercato nel mondo della giostra dopo le elezioni che hanno ridisegnato per il triennio 2018/2020 gli assetti dirigenziali nei quartieri. Lo ha messo a segno la coppia Andrea Fazzuoli e Rodolfo Raffaelli Rettore e Capitano di Porta Crucifera.

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma durante l’inverno a causa del rinnovo delle cariche statutarie per tutti i quartieri era praticamente impossibile intraprendere operazioni come questa. Adalberto Rauco e Porta Crucifera si conoscono bene avendo il giovane giostratore iniziato l’attività proprio con i colori di Colcitrone.

Rauco torna a Porta Crucifera dopo l’esperienza fatta a Porta del Foro consacrato con la vittoria in piazza grande nella Prova Generale del 1 settembre 2017 in coppia con Davide Parsi. Una vittoria con il cinque in seconda carriera di Rauco in sella a Cody.

Adesso Rauco e Porta Crucifera iniziano una nuova storia che entrambi auspicano la più lunga possibile e ricca di soddisfazioni reciproche. Le potenzialità ci sono tutte e lo dimostra il palmares di vittorie ottenute lo scorso anno a Montisi e San Secondo Parmense dove Rauco si è imposto davanti a tutti i suoi avversari.

Gli allenamenti a Porta Crucifera sono iniziati da oltre un mese sotto la guida di Carlo Farsetti che ha già cinque giostratori a disposizione: Carboni, Fardelli, Vanneschi, Francoia e Paffetti. Sei giostratori per quattto posti che presto dovranno essere scelti per scendere in piazza grande per affrontare il Re delle Indie.

L’intervista fatta alcuni mesi fa al neo giostratore rosso verde