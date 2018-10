Commercio: Confesercenti, buon agosto non basta a risollevare 2018 (2)

(AdnKronos) – Una conferma ufficiale degli ostacoli che ancora bloccano il mercato interno italiano, sottolinea Confesercenti, “rimangono il vero grande malato della nostra economia. Una debolezza che incide in modo importante sulle ipotesi di crescita del Pil, già evidente dall’andamento debole rilevato dalla Nota mensile dell’Istat sull’andamento dell’economia italiana pubblicata oggi”.

Per questo, conclude Confesercenti, “mettiamo in guardia su Iva e accise: aumentarle significherebbe colpire tutti, anche i meno abbienti, e diminuire ulteriormente i consumi. Non riteniamo dunque sufficiente sterilizzare gli aumenti previsti dalle clausole di salvaguardia per il solo 2019: la possibilità di aumenti nel 2020 e nel 2021 agisce come un generatore di incertezza per consumatori e imprese che bisogna assolutamente disattivare. Senza dimenticare la necessità di intervenire per riequilibrare le distorsioni competitive del settore distributivo create dalla deregulation”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...