Gse: ancora un rinvio dell’Assemblea, riconvocata per lunedì

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – L’assembla del Gestore dei servizi energetici (Gse) convocata questa mattina per la nomina del presidente è stata rinviata ancora una volta. Secondo quanto apprende l’Adnkronos è stata riconvocata per lunedì.

I motivi di questo ulteriore rinvio, a quanto si apprende, sono conseguenti sia ai dubbi del ministero dell’Economia sui profili presentati per la carica di presidente, sia alla volontà del Mef della scelta di una figura Istituzionale di garanzia per i compiti che svolge il Gse soprattutto tenendo in considerazione il momento che sta vivendo la società sulle vicende giudiziarie sul sistema certificati bianchi.

