Como: litigano per questioni di traffico e uno dei due spara, denunciato (2)

(AdnKronos) – Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che hanno ricostruito l’intera vicenda, identificando le persone coinvolte e mettendosi alla ricerca del centauro. L’uomo, risultato pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio e in materia di armi, è stato rintracciato alle 22 in una trattoria poco distante.

Sotto il sedile della moto gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico e una fondina. In casa sono stati rinvenuti 9 proiettili di vario calibro. Non è invece stata trovata la pistola.

Accompagnato in questura, l’uomo è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata dall’uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplosione di colpo di arma da fuoco in luogo pubblico.