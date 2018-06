Expo: Pizzul (Pd), ora è chiaro perché Maroni non si è ricandidato

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – “Oggi è chiaro perché Maroni non si è ricandidato alla presidenza della Regione. Dopo innumerevoli rinvii e dilazioni ottenute con ogni mezzo dall’avvocato della difesa, il processo è arrivato al termine, con la condanna dell’ex presidente accompagnata dall’interdizione dai pubblici uffici estesa anche al suo ex capo segreteria Giacomo Ciriello e all’ex segretario generale della Regione Andrea Gibelli, attuale presidente di Fnm”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commentando la condanna a un anno dell’ex governatore lombardo.

“Se Maroni oggi fosse stato presidente di Regione Lombardia -aggiunge Pizzul- avrebbe messo in imbarazzo tutti i lombardi. Si è chiusa così, almeno dal punto di vista giudiziario, una stagione di scandali che non ha certo fatto onore alla Regione Lombardia”.