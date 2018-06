Condotte: Ferfina, serve nostro apporto per cercare migliore soluzione crisi

Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Non corrisponde in alcun modo alla realtà la notizia, riguardo alla vicenda Condotte, di un ‘braccio di ferro tra soci e manager’ o più precisamente tra la capogruppo Ferfina e il consiglio di gestione di Condotte. La realtà è un’altra: dalla presentazione dell’istanza prenotativa di concordato (8 gennaio) ad oggi, il socio Ferfina è stato tenuto del tutto estraneo alla vicenda, senza che sia stata convocata neppure una sola assemblea per fornire allo stesso quantomeno le più essenziali informative sullo stato della crisi e sui possibili scenari alternativi per la sua risoluzione”. E’ quanto si legge in una nota diffusa oggi.

L’unica strada che sembrerebbe stata percorsa, si legge ancora, “è stata la trattativa con Oxy-Attestor, che ormai è definitivamente tramontata”. In questo contesto, quindi, Ferfina “rivendica soltanto il suo ruolo e il suo legittimo diritto a fornire contributi per cercare soluzioni ‘virtuose’ a tutela dei creditori, dei dipendenti e di tutti i portatori d’interesse in genere. Ciò a maggior ragione in quanto tra l’ipotesi Oxy-Attestor e l’amministrazione straordinaria, si ritiene possano sussistere anche altri strumenti ed altri percorsi, quali il concordato in continuità temporanea o misto, che appaiono quantomeno meritevoli di valutazione e approfondimento da parte del consiglio di gestione, affinché questo, nella sua più assoluta discrezionalità, possa poi assumere le migliori e più consapevoli determinazioni a tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti”.

Da questo approfondimento, sottolinea Ferfina, “non è escluso, infatti, che possano addirittura emergere soluzioni ben più valide dell’amministrazione straordinaria non soltanto per i creditori sociali, ma anche per gli stessi dipendenti”.