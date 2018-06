Condotte: Ferfina, serve nostro apporto per cercare migliore soluzione crisi (2)

(AdnKronos) – Ma certo è, si legge nella nota, “che se il processo decisionale dell’organo gestorio dovesse continuare ad essere inquinato, come allo stato appare, da istanze e pressioni di alcuni soltanto dei soggetti interessati, astenendosi da una doverosa e preventiva valutazione complessiva di tutti gli interessi in gioco, il risultato non potrà che essere, per definizione, una soluzione inappropriata e lesiva”, si sottlinea.

“L’auspicio pertanto è quello che, pur nel ridotto tempo ancora a disposizione, si dia seguito a quanto già avrebbe dovuto essere fatto, delineando anche scenari alternativi, per poi adottare la scelta migliore, senza aderire a soluzioni dogmatiche che sono il frutto delle preferenze soltanto di alcuni”, conclude.