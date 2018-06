Confcommercio: Sangalli rieletto presidente in Lombardia (2)

(AdnKronos) – “Il governatore Fontana – ha ricordato Sangalli – ha rilanciato la sfida di una ‘Legislatura costituente’, in cui l’autonomia rappresenta un filo rosso che richiama tutti i protagonisti della società lombarda ad uno sforzo di responsabilità comune per ridisegnare la Lombardia del futuro. Abbiamo bisogno di semplificare la burocrazia, ridurre la pressione fiscale e realizzare le infrastrutture strategiche. L’autonomia è un obiettivo centrale ed è l’occasione per moltiplicare opportunità per imprese e cittadini con riflessi positivi per tutto il Paese”.

Nel 2017 la Lombardia ha sfiorato 40 milioni di presenze turistiche: “Un grande risultato – ha aggiunto Sangalli – che va sostenuto con uno sforzo supplementare per accrescere l’attrattività dei nostri territori, soprattutto a livello internazionale. Mettiamo in cantiere nuovi grandi eventi. Rilanciamo le nostre eccellenze e tipicità – dal cibo alle attività storiche, dalla moda alla cultura, alle bellezze naturali – per rafforzare l’economia dell’ospitalità e dell’accoglienza”.

“Nel settore del commercio un intervento importante – ha concluso il presidente – è già stato fatto da questa nuova Amministrazione regionale con il bando Storevolution, che destina 9 milioni e mezzo di euro per l’innovazione di tutti i negozi. Il bando aprirà il 10 settembre e chiuderà l’8 ottobre. Una dimostrazione di saper credere all’innovazione come noi la intendiamo: collegata al servizio e al valore di chi svolge l’attività commerciale”.