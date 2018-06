Alstom: si aggiudica upgrade sistema controllo av in Svizzera

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Alstom ha vinto un contratto di circa 16 milioni di euro da SBB, le ferrovie federali svizzere, per eseguire l’upgrade dei sistemi di controllo a bordo di tutta la sua flotta Astoro, formata da 19 treni Pendolino ad alta velocità, anch’essi fabbricati da Alstom. I treni saranno equipaggiati con Atals Etcs livello 2 baseline 3, la nuova frontiera di applicazione dell’ Ertms (European Rail Traffic Management System) e tutto il sistema nazionale avrà uno specifico modulo di trasmissione pilotato dall’Ertms.

Con questo nuovo sistema Etcs baseline 3 il treno potrà operare in quattro Paesi: Svizzera, Italia, Germania e Austria. Inoltre, questo progetto di segnalamento è il primo ad essere omologato dall’ Agenzia ferroviaria europea (ERA). Il progetto avrà come capofila i team Alstom di segnalamento di Bologna e Firenze. Anche il sito Alstom di Savigliano sarà coinvolto per il necessario adattamento dei treni. La squadra di Alstom di Neuhausen, in Svizzera, supervisionerà il progetto e gestirà il cliente.