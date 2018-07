Confindustria: Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai (2)

(AdnKronos) – Per il presidente Antonio Marcegaglia “la posizione finale di Federacciai” ha rappresentato “una clamorosa e inaspettata inversione rispetto a quanto ampiamente discusso in sede di Consiglio di Presidenza”. In sostanza, “si è deciso di smentire i precedenti pronunciamenti di Federacciai stessa, comunicati alle istituzioni nazionali e comunitarie a favore della linea dettata da Eurofer”, e questo, a suo avviso, “in modo opportunistico e strumentale”.

“Tale scelta – precisa infine – attinente alla non partecipazione alla associazione di categoria, nulla a che fare con il prezioso lavoro di Confindustria nazionale e con la linea del presidente Vincenzo Boccia, che continueremo a sostenere con forza e convinzione, confermando la partecipazione delle aziende del gruppo in tutte le sedi territoriali”.