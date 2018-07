Milano: riqualificazione Lorenteggio, 950mila euro per Pas

Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Accompagnare gli abitanti degli alloggi pubblici del quartiere Lorenteggio (un quadrante compreso tra le vie Giambellino, Inganni, Lorenteggio e Odazio per 400 nuclei familiari interessati al piano di mobilità per gli stabili in via di demolizione e ricostruzione) in una delle più importanti trasformazioni urbane di Milano, essere per loro il punto di riferimento nella zona che cambia.

Sono state appena approvate dalla Giunta di Palazzo Marino le linee di indirizzo per l’affidamento del Servizio di Accompagnamento Sociale (Pas), che dovrà svolgere attività di presidio locale, informazione, comunicazione, interazione con gli abitanti, mediazione dei conflitti connessi alla presenza dei cantieri, intercettazione dei bisogni e delle opportunità, attivazione e sviluppo di comunità. E, più in generale, si occuperà di monitorare lo stato di avanzamento del programma.

Un intervento di accompagnamento che sarà finanziato con 950mila euro. La sua sede operativa sarà in quartiere, in uno spazio da definire di proprietà Aler messo a disposizione per tutta la durata del programma, fissata in 36 mesi consecutivi. Il Bando per l’affidamento, in capo alla Direzione Periferie del Comune, è in via di definizione e verrà pubblicato nelle prossime settimane.