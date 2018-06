Confindustria: Lettieri primo vicepresidente Businessmed (2)

(AdnKronos) – “Con questo nuovo incarico intendo valorizzare il ruolo attivo di BUSINESSMED e delle Confindustrie euro-mediterranee. Ricordiamo che le federazioni datoriali di molti paesi della sponda sud costituiscono attori di primo piano a supporto di una crescita inclusiva.E’ quindi di vitale importanza rafforzare la loro azione nella realizzazione di tutti i programmi europei di investimento indirizzati all’Africa e al Mediterraneo” ha spiegato Giovanni Lettieri, che sarà presente il prossimo 28 giugno a Tunisi per i lavori del convegno “EBSOMED Kick-off Seminar – Enhancing Business SupportOrganisations and Business Networks in the Southern Neighbourhood”.