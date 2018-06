Consumi: Confesercenti, rallenta ripresa in 2017, timori per 2018

Roma, 19 giu. (AdnKronos) – “L’Istat conferma quello che abbiamo sempre sostenuto: la ripresa dei consumi delle famiglie sta rallentando di nuovo. E anche le prospettive del 2018, almeno a giudicare dalle vendite registrate nella prima metà dell’anno, non sono convincenti”. E’ quanto afferma Confesercenti, commentando i dati diffusi dall’Istat.

“A questi ritmi – sottolinea Confesercenti – ci vorranno almeno altri due anni per tornare ai livelli di spesa registrati prima della crisi. Un passo decisamente troppo lento per arrestare l’emorragia di esercizi commerciali, iniziata nel 2012 e che ancora continua. Solo nel 2017 sono spariti altri 10mila negozi, circa 25 al giorno. La crescita della spesa media familiare per lo scorso anno, al netto dell’inflazione, è in deciso peggioramento rispetto alla performance dello scorso anno, già non troppo brillante. A pesare, come sempre, sono le spese fisse, che assorbono oltre un terzo del budget degli italiani. E che dovrebbero incidere anche nel 2018, vista la crescente pressione sui prezzi dovuta agli energetici, carburanti in primis”.

“In questo scenario di ripresa troppo debole, ancora caratterizzato da forti segni di incertezza, è assolutamente necessario scongiurare gli incrementi delle aliquote IVA – e delle accise su benzina e gasolio – previsti dalle clausole di salvaguardia. Riteniamo dunque assolutamente positiva e necessaria la risoluzione sul Def presentata oggi nell’Aula della Camera, che impegna la maggioranza a favorirne il disinnesco degli incrementi: se scattassero, infatti, assesterebbero un colpo gravissimo ai consumi, con un impatto di mezzo punto già nel 2019, e mettendo a rischio oltre 20 miliardi di euro di crescita della spesa delle famiglie nell’arco del prossimo triennio”, conclude Confesercenti.