Italia-Cina: al via Forum, pmi e Tronchetti tra i protagonisti

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – Si è aperta oggi nell’ambito delle attività del Business Forum Italia-Cina -copresieduto per la parte italiana da Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli, e per la parte cinese da Chen Siqing, presidente di Bank of China – la seconda edizione dello Sme Forum, organizzato da Confindustria e Agenzia Ice nelle città di Dalian e Qingdao.

Il Business Forum – creato nel 2014 dai governi italiano e cinese con l’obiettivo di promuovere le relazioni tra i due Paesi – è l’unico organismo bilaterale di questo tipo che ha instaurato una collaborazione concreta fondata su incontri fra le imprese, come dimostra questa missione che ha portato oltre 70 pmi in due province cinesi coinvolgendo anche istituzioni a livello locale e centrale.

Il Business Forum ha consentito di promuovere la firma di due ‘Memorandum of Understanding’ per la cooperazione economica e commerciale. Il primo è stato siglato per parte italiana, dall’ambasciatore italiano in Cina, Ettore Francesco Sequi, e per parte cinese, dal vice sindaco di Dalian, Lu Lin, e un analogo MoU sarà firmato anche con la Municipalità di Qingdao (sempre dall’ambasciatore Sequi e dal direttore generale del Qingdao Municipal Bureau of Commerce Ma Weigang).