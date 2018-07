Costa: cerimonia moneta per Costa Smeralda, prima nave a Lng (2)

(AdnKronos) – Il Gruppo Costa, così come tutte le compagnie parte di Carnival Corporation, è leader nel settore per la promozione e lo sviluppo di soluzioni eco-sostenibili. Oltre all’utilizzo dell’Lng per le navi da crociera, il Gruppo Costa ed i marchi di Carnival Corporation sono stati in prima fila nell’utilizzo dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (Exhaust Gas Cleaning System). L’Egcs è installato ad ora sul 60% delle navi della flotta del Gruppo Costa e di Carnival Corporation. L’uso dell’LNG e dell’EGCS svolgeranno un ruolo importante nel migliorare ulteriormente l’impatto delle operazioni marittime del Gruppo Costa.

“La cerimonia della moneta segna, per la nave, l’inizio del montaggio della scafo. È un momento molto emozionante per noi costruttori navali, perché finalmente i nostri sforzi di progettazione e costruzione iniziano a prendere forma, diventando una vera e propria nave. Siamo molto felici che Costa Crociere ci abbia affidato la costruzione di una nave innovativa come questa, alimentata a LNG, con un design che rappresenta in pieno lo spirito di Costa”, ha dichiarato Jan Meyer, CEO di Meyer Turku.

“Oltre ad essere una nave che mostra gli ultimi progressi in termini di tecnologia ed impatto ambientale, Costa Smeralda e la sua gemella, che sarà pronta nel 2021, saranno navi uniche – ha detto poi Palomba – dal punto di vista dei servizi offerti a bordo e del design. Costa Smeralda è la migliore espressione del concetto di ‘Italy’s finest’ che caratterizza il marchio Costa a livello internazionale. La nuova ammiraglia creerà ulteriori opportunità per accogliere nuovi ospiti nell’ambiente emozionante e coinvolgente di una nave da crociera di nuova generazione, offrendo loro un’esperienza di vacanza indimenticabile”.