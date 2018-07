Maltempo: Coldiretti, Lombardia flagellata da grandine ogni settimana

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Almeno una tempesta di ghiaccio a settimana, nell’ultimo mese, ha colpito la Lombardia con danni nelle campagne o nei centri abitati. Lo rileva un monitoraggio della Coldiretti regionale, diffuso in occasione della nuova ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito diverse zone del territorio distruggendo raccolti di mais, frumento, soia e riso e uccidendo animali.

Innumerevoli i danni ai campi e agli animali, con aziende allagate, esondazioni e smottamenti: “A Como, in località Alpe Motta, un fulmine ha folgorato un maiale di circa cento chili che si trovava al pascolo in alpeggio”, spiega la Coldiretti Lombardia. L’animale “è crollato a terra ed è rotolato fino a cadere in un precipizio”. Sempre in provincia di Como “la grandine ha colpito a macchia di leopardo dall’Alto Lago fino a Lomazzo, Rovello Porro e l’area a nord di Saronno: ad essere colpiti sono stati soprattutto mais e frumento, mentre nella zona di Domaso sono state danneggiate le coltivazioni di canapa”.

Ortaggi e cereali danneggiati a Colico, in provincia di Lecco, mentre nel Milanese una doppia grandinata si è scatenata pochi chilometri a est del capoluogo lombardo. Forti temporali e raffiche di vento hanno interessato tutta la fascia compresa tra i centri di Vimodrone e Liscate, dove si segnalano campi di mais allettati: “In questa fase stagionale -avverte Coldiretti- è proprio la grandine l’evento più temuto dagli agricoltori, perché ha effetti irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro”.