Cremona: fermato per controllo gli trovano 3 etti droga in auto, arrestato

Milano, 28 set. (AdnKronos) – Lo hanno fermato per un normale controllo stradale, ma gli hanno trovato oltre tre etti di droga in auto e per questo lo hanno arrestato. E’ accaduto ieri nel cremonese a un 24enne di origine albanese.

Il giovane, un operaio incensurato, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Soncino mentre percorreva a bordo di un’auto sportiva la Sp 235; il suo nervosismo ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare una perquisizione a bordo del veicolo, scoprendo oltre 3 etti di droga nascosti nel bagagliaio, oltre ad altri 40 grammi in suo possesso, già suddivisi in dosi e un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo sono scattate le manette. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. Sono in corso indagini, con gli investigatori del nucleo operativo di Crema, per risalire al canale di approvvigionamento e all’identificazione dei consumatori ai quali era destinata la droga.

