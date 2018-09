Ponte Morandi: Bucci, tornerò alla carica per quanto non abbiamo ottenuto

Roma, 28 set. (AdnKronos) – “Abbiamo fatto delle richieste precise: appena vedrò il decreto firmato ringrazierò il governo per quelle accolte e per quelle che non sono state accolte tornerò alla carica“. Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci interpellato a margine di un convegno sul Dl Genova. “Abbiamo fatto richieste molto precise. Non possiamo stare – spiega – senza le cose che abbiamo chiesto poiché non abbiamo chiesto 100 per avere 80 ma è stato chiesto esattamente quello che serviva. Mi aspetto che quello che serve venga ottenuto“.

“Non possiamo perdere tempo, questo deve essere il messaggio chiaro: la città di Genova non se lo merita. Per questo -chiude Bucci- dobbiamo lavorare tutti insieme”.

