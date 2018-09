Csm: Serracchiani, Bonafede conferma patto d’acciaio Lega-M5S

Roma, 27 set. (AdnKronos) – “Il Governo sta portando avanti un’azione di pressione e attacco verso tutti i poteri cui è attribuito un compito di bilanciamento: c’è intolleranza per qualsiasi forma di autonomia e di terzietà”. Lo ha affermato la deputata del Pd, Debora Serracchiani, commentando le reazioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede all’elezione di Davide Ermini alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per Serracchiani “lo stesso attacco di Bonafede conferma il patto d’acciaio che salda la Lega e il M5S. Contro l’informazione e la magistratura si sentono toni che riecheggiano il Berlusconi ai suoi tempi d’oro: quello che fino a pochi mesi fa per il M5S era il ‘male assoluto’ adesso è diventato un modello da imitare”.

“Nel giorno in cui il M5S alla Camera smentisce il M5S all’Europarlamento e vota per salvare Orban – ha aggiunto Serracchiani – si chiarisce una volta per tutte che con la Lega non hanno un contratto ma affinità politica e ideologica”.

