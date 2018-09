Pd: Gozi a Orlando, è stato Renzi a portare dem nel Pse

Roma, 27 set. (AdnKronos) – “A Orlando vorrei ricordare che è stato Renzi,come segretario del Pd, a portare il nostro partito nel Pse e che in questi anni siamo stati protagonisti in Europa dell’alleanza progressista tra socialisti e democratici”. Sandro Goz replica così ad Andrea Orlando sull’adesione di Matteo Renzi al manifesto ‘Svegliamo l’Europa!’, sottoscritto insieme al segretario di En Marche, Christophe Castaner (Francia), l’ex premier belga Guy Verhofstadt, il presidente di Ciudadanos Albert Rivera (Spagna), il premier maltese Joseph Muscat, tra gli altri.

“Oggi, di fronte alla necessità di rifondare l’Europa, realizzare le nostre priorità europee e battere i nazionalisti, dobbiamo lavorare per rafforzare ed allargare questa alleanza progressista, che deve andare da Tsipras a Macron, unendo tutti i progressisti pro-europei. Per questo, noi democratici italiani dobbiamo essere all’avanguardia dell’innovazione politica ed impegnarci a favore di questa nuova alleanza progressista per vincere le elezioni europee del 2019 e diventare maggioranza nel nuovo Parlamento europeo. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti”, conclude Gozi.

