Dal 28 giugno oltre 250 ospiti al Festival del lavoro a Milano

Milano, 20 giu. (Labitalia) – Il centro congressi più grande d’Europa, il MiCo – Milano Congressi – è pronto ad accogliere gli oltre 250 ospiti del Festival del Lavoro 2018, l’evento organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi, che prenderà il via giovedì 28 giugno e si concluderà sabato 30 giugno. Peculiarità della manifestazione le numerose iniziative che si svolgeranno in contemporanea negli spazi del MiCo, tutte caratterizzate da un comune denominatore: i “dialoghi sul futuro”. Rappresentanti del governo, della politica, del sindacato, del giornalismo, dell’economia, accademici, esperti di diritto del lavoro, professionisti e comuni cittadini saranno protagonisti di un confronto a tutto tondo sul #lavoroefuturo dell’Italia, con l’obiettivo di promuovere interventi concreti per lo sviluppo e la crescita.

Al centro della nona edizione nove temi chiave: occupazione, scuola, lavoretti, pensioni, innovazione, welfare, talento, competitività, crescita. I lavori inizieranno alle 15 del 28 giugno, nell’Auditorium del MiCo, con i saluti istituzionali di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, del presidente del Comitato economico e sociale europeo, Luca Jahier, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Fra gli ospiti che nel corso della tre giorni varcheranno il palco centrale: il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, per la presentazione del libro ‘Un paese senza leader’ (Dialoghi sul futuro dell’Italia, 28 giugno); i senatori Maurizio Gasparri e Luigi Paragone (Creare lavoro, 28 giugno); il giornalista Alan Friedman per la presentazione di ‘Dieci cose da sapere sull’economia italiana prima che sia troppo tardi’ (Dialoghi sul futuro dell’Italia e dell’Europa, 28 giugno); l’onorevole Maria Stella Gelmini, l’ad di Foodora, Gianluca Cocco e il senatore Tommaso Nannicini (‘Il lavoro al tempo della Gig economy’, 29 giugno).

E ancora il presidente dell’Inps Tito Boeri, l’economista Giuliano Cazzola ed Elsa Fornero (Cantiere Pensioni, 29 giugno); il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio (L’intervista, 29 giugno); il direttore di RaiNews24, Antonio Di Bella, il capo divisione Servizi Agenzia delle Entrate, Paolo Savini, l’europarlamentare Brando Benifei (Innovazione e nuovi lavori, 29 giugno). E, ancora, la food blogger Chiara Maci e il cuoco Filippo La Mantia (La testimonianza, 29 giugno); il presidente del Cnel, Tiziano Treu, e l’onorevole Simone Baldelli (Il capitale umano, 29 giugno); l’onorevole Giorgia Meloni (L’intervista, 29 giugno); il presidente della Link Campus Univesity, Vincenzo Scotti (Dialoghi sul futuro dell’Italia e dell’Europa, 29 giugno); il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Competitività, legalità, sostenibilità, 30 giugno); l’economista Carlo Cottarelli per la presentazione del libro ‘I sette capitali dell’economia italiana’, e il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Armando Siri (Obiettivo crescita, 30 giugno).

Ai dibattiti in Auditorium si affiancheranno quelli dell”Aula del Diritto’ per approfondire le tematiche giuslavoristiche di più stretta attualità, quelli dell”Isola della Previdenza’ e dell”Isola delle Politiche Attive’ sul tema della previdenza e delle politiche attive de lavoro, ma anche quelli dell’’Aula delle Opportunità’ e della ‘Rete del Sapere’, fino ai seminari tecnico-pratici dei ‘Laboratori di lavoro’.

Altra novità di quest’anno gli Open day del lavoro dedicati all’orientamento dei giovani in cerca di occupazione, che potranno fare un test gratuito delle loro competenze da inserire nel curriculum vitae. Non mancheranno momenti di svago e intrattenimento con la premiazione del contest letterario ‘Il lavoro tra le righe’, la gara di corsa ‘Run 4 Job’ e gli eventi musicali ed artistici del “FuoriFestival”. Sul sito www.festivaldellavoro.it e sull’app ufficiale Festival del Lavoro, disponibile su App Store e Play Store, i programmi di tutti gli eventi e le informazioni su come partecipare.