Def: al via vertice governo su Nota, ultimo check su cifre

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è appena iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulla Nota di aggiornamento al Def con il presidente del Consiglio, i due vice premier, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

Reduce ieri dal confronto all’Eurogruppo dove è stata criticata la decisione del governo di alzare l’asticella del deficit per il prossimo anno fino al 2,4% del pil, di 0,8 pp ben più alto dell’1,6% concordato informalmente con Bruxelles, il titolare di via XX settembre all’incontro riferirà con tutta probabilità le reazioni emerse ieri. Ma il governo appare intenzionato a tirare dritto. “Non arretreremo di un centimetro” sulle cifre del Def, ha detto Di Maio entrando alla riunione. E quella di oggi dovrebbe essere il vertice risolutivo per mettere nero su bianco le stime annunciate al Cdm dello scorso 27 settembre chiamato ad approvare la Nadef. Prima del vertice economico Di Maio, Salvini e Conte hanno avuto una riunione ristretta per fare il punto sul documento.

