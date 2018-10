Italo: lancia promozione per rassegna Ferrara in Jazz

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Italo anche quest’anno offre ai propri viaggiatori la possibilità di assistere ad un prezzo ridotto ai concerti in programma alla rassegna concertistica Ferrara in Jazz. Tutti i possessori di un biglietto Italo, con destinazione/partenza Ferrara e data di viaggio antecedente o successiva di massimo 7 giorni rispetto alla data dell’evento, esibendo il titolo di viaggio potranno assistere a prezzo ridotto ai concerti della 20° edizione di Ferrara in Jazz, che avranno luogo all’interno del Torrione San Giovanni, sede del Jazz Club Ferrara.

La kermesse prenderà il via venerdì 5 ottobre 2018 con la magnetica verve dell’apprezzata Tower Jazz Composers Orchestra. Con tre serate settimanali, venerdì, sabato e lunedì, Ferrara in Jazz giungerà al termine a fine aprile 2019, dopo aver dispensato, ad un pubblico sempre più vasto, sette mesi densi di concerti animati da protagonisti assoluti del panorama internazionale, serate dedicate a talenti emergenti e novità discografiche, nuovi itinerari musicali ed esposizioni, per un totale di circa 80 appuntamenti che abbracciano il linguaggio jazzistico a 360° gradi, valicando confini geografici e di genere.

Tutti gli appassionati del grande jazz potranno raggiungere comodamente ad alta velocità il capoluogo emiliano grazie ad Italo che con 11 servizi giornalieri collega la città di Ferrara a Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. “Italo – sottolinea una nota- è orgoglioso di condividere la bellezza artistica e lo spirito culturale della città di Ferrara che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutta Italia e non solo. Mettendo a disposizione i suoi collegamenti Italo, infatti, avvicina tutti i suoi viaggiatori alle eccellenze del mondo dell’arte e della musica”.

