Def: Boccia, se cresce deficit senza investimenti problema siamo noi e non Ue

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Se faccio una manovra con la scusa di incrementare il deficit, per incrementarlo solo, senza investimenti ed effetti sull’economia reale, il problema non è l’Europa ma siamo noi”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ‘In mezz’ora in più’ su Rai 3.

Per Boccia, “l’importante non è di sforare di un punto o meno ma fare in modo che il Patto di stabilità e crescita si trasformi in Patto di crescita e stabilità. Investo sulla crescita per avere stabilità e riduco il debito pubblico. Se riesco a dimostrare che investo sulla crescita e ho effetti sull’economia reale e più occupazione riesco a costruire un paradigma di pensiero diverso”, sottolinea il leader degli industriali che comunque “non si aspetta una grande tempesta” da parte dei mercati.

Per il presidente di Confindustria il tema comunque “non è Europa sì o Europa no ma è Europa come”. In particolare, rileva Boccia, “è auspicabile che cambino delle regole in Europa mettendo al centro crescita e lavoro. Non è auspicabile che in Italia si investa sul deficit”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...