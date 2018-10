Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Sulla crescita il Governo si gioca tutta la sua credibilità e la politica, come l’economia, si misura dai risultati e non dagli obiettivi. Se ci sarà più crescita e più occupazione ha ragione il governo, se non ci sarà più crescita e più occupazione dovrà fare i conti con questo”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ‘In mezz’ora in più’ su Rai 3.

