Def: Bond (Fi), con 15 mld investimenti, autonomia veneta e Olimpiadi

Venezia, 28 set. (AdnKronos) – “Il Governo ha annunciato, con la nuova legge di bilancio, di aver trovato 15 miliardi per investimenti. Vuol dire che con quei soldi potrà realizzare l’autonomia del Veneto e garantire la copertura per le olimpiadi invernali del 2026”: il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta così le notizie in merito alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.

“Con questi 15 miliardi – commenta Bond – si possono mantenere gli impegni con il Veneto. Innanzitutto, c’è la copertura per la realizzazione concreta dell’autonomia regionale, e poi si potrà garantire il sostegno ai costi di realizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Servono investimenti reali, sul territorio e per le popolazioni: bisogna intervenire per creare lavoro e opportunità di sviluppo e occupazione, non assistenzialismo”.

“In questa direzione – conclude Bond – deve andare anche l’adeguamento e la messa in sicurezza di tutte le grandi e piccole opere sul territorio italiano. Un argomento che è tornato alla ribalta dopo la tragedia di Genova, ma per il quale servono azioni concrete supportate da risorse, e questi 15 miliardi devono sostenere anche questi interventi”.

