Def: Conte, sentito Tria, mai dimissioni sul tavolo

Roma, 28 set. (AdnKronos) – “Ho appreso oggi dai giornali che c’erano in gioco le dimissioni” del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, “che ieri le avrebbe offerte e che sarebbe stato chiamato dal Quirinale per ritirarle. Stamattina mi sono incuriosito, l’ho chiamato: ci siamo sentiti più volte. Ha negato assolutamente che ci sia stata questa prospettiva: le dimissioni non sono mai state sul tavolo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte conversando con i cronisti fuori da Palazzo Chigi all’indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento del Def.

