Def: è stallo, da Tria risorse per reddito ma non per Fornero

Roma, 27 set. (AdnKronos) – E’ stallo sul Def. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il ministro dell’Economia Giovanni Tria avrebbe aperto alle coperture per il reddito di cittadinanza, ma fuori sarebbe rimasta la revisione della riforma Fornero con l’introduzione delle quota 100 per andare in pensione. Motivo per cui i 5 Stelle e la Lega avrebbero fatto muro: il ‘restyling’ della legge Fornero è un punto imprescindibile del contratto di governo ‘giallo verde’. Da qui le distanze tra le posizioni dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il responsabile di via XX Settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...