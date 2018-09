Def: pressing Di Maio su Tria, 2,5 mld per Fornero non bastano

Roma, 27 set. (AdnKronos) – Pressing del vicepremier Luigi Di Maio sul ministro dell’Economia Giovanni Tria. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il responsabile di via XX Settembre avrebbe offerto tra gli 8 e i 10 miliardi per coprire il reddito di cittadinanza, ma ‘solo’ 2,5 miliardi per la revisione della legge Fornero. Uno stanziamento che sarebbe “insufficiente” per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, che sull’introduzione della quota 100 per andare in pensione non intende arretrare. Altro nodo, per Di Maio, l’assenza di un miliardo e mezzo da destinare ai centri d’impiego, un tassello della misura sul reddito di cittadinanza targata M5S.

