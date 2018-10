Def: in 2018 1,9 mld in più spesa per interessi

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – L’ndebitamento netto della Pa nel 2018 “è ora stimato all’1,8% del pil, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al Def di aprile a motivo della minore crescita del pil nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 miliardi di euro (0,11 punti percentuali di pil)”. E’ quanto si legge nella Nota di Aggiornamento del Def che è stato pubblicato ieri sera dal ministero dell’Economia. Pur con questa revisione, si rileva, “il dato di quest’anno risulterebbe in sensibile discesa rispetto al 2,4% registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat”.

In confronto al Def, si legge ancora, “la curva dei rendimenti ha subìto una traslazione verso l’alto che su alcune scadenze eccede un punto percentuale. Ciò spiega perché la spesa per interessi nel 2019 sia ora cifrata in 3,6 punti di pil, contro i 3,5 del Def”.

