Gruppo Cap: a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr (3)

(AdnKronos) – Nel corso della mattinata di mercoledì 10 ottobre, dopo i saluti introduttivi di Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap, interverrà Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, con uno speech sulla sostenibilità come scelta necessaria. Gaia Pretner (Iefe, Istituto di economia e politica dell’energia e dell’ambiente dell’università Bocconi) metterà al centro del suo intervento i comportamenti green delle imprese e l’efficacia della loro comunicazione, mentre Lorenzo Azzi, communication manager di Sofidel Group sarà chiamato a raccontare l’esperienza dell’azienda in cui lavora.

Gli strumenti più efficaci per comunicare innovazione e sostenibilità nell’era digitate saranno il focus di Michele Tessera, direttore information technology del Gruppo Cap. Mentre politiche green e informazione dei cittadini sono il binomio sul quale si basa l’intervento di Beba Minna, giornalista di Altroconsumo. Le conclusioni sono affidate a Sergio Vazzoler, membro del comitato scientifico di Fima-Federazione italiana media ambientali, cui spetterà il compito di indicare la strategia di comunicazione migliore per dare continuità a una cultura d’impresa sostenibile.

Il seminario, a ingresso libero con posti limitati, dà diritto ai crediti formativi rilasciati dall’Ordine dei Giornalisti. Per iscriversi è necessario compilare il form al link: http://iscrizioni.fast.mi.it/seminario%20UGIS%2010%20otobre%202018

Mi piace: Mi piace Caricamento...