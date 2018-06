Deliveroo: ricavi per 6,1mln euro in 2017

Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Deliveroo, leader dell’online food delivery di proprietà della britannica britannica Roofoods, chiude il 2017 con ricavi in crescita di 4,1 milioni di euro, che dunque passano da 2 milioni a 6,1 milioni di euro alla fine dello scorso anno. L’esercizio si chiude con un margine positivo e pagamenti Irap per 6mila euro. Intanto la società entro fine anno conta di collaborare con 3500 rider (erano 2mila alla fine del 2017), e di raggiungere oltre 30 città (erano 11 a fine 2017). Attualmente le città raggiunte dal servizio sono Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Firenze, Genova, Lecco, Milano, Modena, Monza, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Torino, Varese e Verona. Con l’approdo a Cagliari recente diventano 20.

Deliveroo è una start-up basata a Londra, consegna in oltre 200 città e opera in 12 Paesi (Gran Bretagna, Italia, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Irlanda, Hong Kong, Singapore, Australia ed Emirati Arabi Uniti). Impiega oltre 2mila persone e lavora con 35mila ristoranti e 35mila rider nel mondo.