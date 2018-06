Lavoro: azienda padovana stanzia 50mila euro per incentivare natalità tra dipendenti

Padova, 28 giu. (AdnKronos) – Cinquantamila euro per incentivare i propri dipendenti a crescere di numero in famiglia. E’ l’iniziativa che l’agenzia per il lavoro Eurointerim Spa, con sede principale a Padova e Filiali distribuite in tutta Italia, promuove nel 2018 con un apposito stanziamento in bilancio.

“I cinquantamila euro stanziati servono a favorire le famiglie dei dipendenti della nostra struttura, di cui 8 su 10 sono donne – spiega il presidente di Eurointerim Luigi Sposato – sarà data in media più di una mensilità di stipendio a chi avrà tra quest’anno e il prossimo, un figlio”. I particolari della promozione aziendale saranno illustrati oggi durante l’iniziativa “Bimbi in ufficio Eurointerim”, “per favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa: per un giorno i figli dei dipendenti potranno conoscere i colleghi ed il posto di lavoro di mamma e papà. Si tratta di una giornata di lavoro senza scuola, baby-sitter e nonni”, spiega Sposato.