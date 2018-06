Design: Jacuzzi torna al Cersaie 2018, presenta nuovi prodotti

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Jacuzzi sarà protagonista al Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno in programma a Bologna dal 24 al 28 settembre 2018. L’azienda torna a puntare sul principale appuntamento di settore per presentare al pubblico, tra le molte novità, una di rilievo che “promette di ridefinire dal punto di vista tecnologico e concettuale l’esperienza stessa di wellness in ambito domestico, costituendo una nuova categoria di prodotto”.

Grandi protagoniste dello stand Jacuzzi, tra le altre anteprime mondiali, saranno le linee di prodotto presentate a Milano durante la Design Week di aprile 2018: tra queste, le vasche idromassaggio SkyLine, firmate dallo studio DNA Kaluderovich&Condini e la spa Virtus progettata Dodo Arslan. Spazio infine anche per i servizi messi a punto dall’azienda, con nuove idee e soluzioni per il mondo del contract, del wellness e dello sport.

“Negli ultimi anni il settore dell’arredobagno è stato protagonista di importanti cambiamenti”, spiega Fabio Felisi, Presidente e General Manager di Jacuzzi Emea. “Rispetto a queste evoluzioni, e alle prossime, la nostra Azienda si è mossa con grande anticipo continuando ad innovare per raccogliere le prossime sfide di mercato e crescere ulteriormente su scala internazionale. Il nostro ritorno al Cersaie -occasione in cui lanceremo una categoria di prodotto che costituisce una novità assoluta nel settore-, fa sicuramente parte di questo percorso: si tratta di una manifestazione di assoluto riferimento che ci consentirà di dialogare con imprese, clienti e con un target per noi assai strategico come quello degli architetti, che punteremo a coinvolgere sempre più anche in futuro con nuove idee e soluzioni, valorizzate dal prestigio del nostro brand”.