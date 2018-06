Disabili: Ogni Sport Oltre, dalla Fondazione Vodafone 2 mln a 23 progetti

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Si è chiusa l’edizione 2018 del bando di Oso -Ogni Sport Oltre, la piattaforma digitale promossa da Fondazione Vodafone pensata per avvicinare allo sport le persone con disabilità. Due milioni di euro di finanziamenti andranno a 23 progetti selezionati sugli oltre 600 partecipanti.

Hanno sostenuto Oso anche Fondazione Con il Sud e Fondazione Angelini che hanno scelto di cofinanziare alcuni progetti, per loro particolarmente meritevoli per ambiti e regioni di intervento. “Fin dal primo giorno l’obiettivo di Oso è quello di dare supporto concreto alle persone con disabilità che vogliono praticare sport e allo stesso tempo sostenere attivamente le associazioni sul territorio”, afferma Maria Cristina Ferradini, Consigliere Delegato di Fondazione Vodafone Italia.

“Con oltre mille realtà presenti sulla piattaforma e oltre 400mila euro raccolti attraverso il crowdfunding, a meno di un anno dal lancio Oso è già un punto riferimento per lo sport paralimpico in Italia. Con i ventitré progetti selezionati da questo nuovo bando, Fondazione Vodafone conferma il suo impegno nel voler rendere lo sport un diritto di tutti, oltre le barriere della disabilità”.