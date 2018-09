Design: una mostra conclude workshop di Iuav e Fondazione di Venezia (2)

(AdnKronos) – Duecento gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale che, guidati da designer e tutor, sono stati impegnati per una settimana in nove laboratori intensivi, nati dal confronto con il territorio e il tessuto imprenditoriale, e due dei quali sperimentali, dedicati al polo museale M9 e al quartiere veneziano di Santa Marta. Il primo dal titolo “M9. Il futuro del Novecento” ha condotto i ragazzi, insieme al docente Stefano Munarin, all’M9 con l’obiettivo di riflettere e lavorare sulle possibili sinergie tra il polo museale e il contesto nel quale sorge e le possibili relazioni con la città.

Il secondo “Occupy Santa Marta” ha visto i ragazzi, con la guida di Lorenzo Fabian, esplorare il quartiere di Santa Marta, studiarlo dal punto di vista dell’assetto spaziale e approfondirne l’aspetto sociale e culturale attraverso le parole dei cittadini. Gli studenti hanno, infatti, raccolto materiali fotografici, video e di archivio e il laboratorio è diventato un progetto-cassa di risonanza (con l’apertura di un blog e un canale Youtube dedicati) per chi resiste nel quartiere nonostante i cambiamenti in atto a Venezia.

Gli altri workshop si sono focalizzati su temi nati dal confronto diretto con le imprese, sia nell’ambito del prodotto che della comunicazione visiva.

