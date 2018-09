Design: una mostra conclude workshop di Iuav e Fondazione di Venezia (3)

(AdnKronos) – Nel laboratorio “Visual branding”, con Cristian Malisan, i ragazzi si sono concentrati sulla comunicazione delle specificità di TWILS traducendole in altrettanti concetti e immaginando strumenti grafici per rafforzare la percezione del brand.

In “Comunicare la pelle”, gli studenti hanno lavorato insieme a Donatello D’Angelo sulla sostenibilità sociale, la riconoscibilità del prodotto di DANI, le qualità naturali della materia e le sue relazioni con l’arredo di design, sperimentando varie tecniche che hanno condotto a progetti di grafica multisoggetto.

Durante il laboratorio “Raccontare le icone dell’impresa” gli studenti di Francesco Mantovani hanno analizzato i prodotti più importanti di MOROSO, elaborandone le peculiarità in motion poster rappresentati con affissione digitale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...