Diritti tv, accordo Mediaset-Perform

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Raggiunto : i clienti ‘Premium calcio’ potranno accedere dal primo agosto agli eventi sportivi della piattaforma Dazn, Serie A compresa. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche Dazn, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand.

Dazn offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi: Serie A, tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui l’anticipo del sabato sera, per un totale di 114 match, più gli highlights di tutte le partite: Serie B, tutti i match in esclusiva assoluta pay.

Dazn annuncerà presto ulteriori contenuti che andranno ad arricchire la sua offerta calcio e altri sport. I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere a Dazn senza dover sottoscrivere altri abbonamenti. Il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali comprese le smart tv. Grazie a questo accordo con il Gruppo Perform, Premium garantisce ai propri abbonati un’offerta sportiva di valore che continua inoltre a comprendere i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Correlati