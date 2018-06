Diritti tv: Rushton (Dazn), pronti a discutere su ritrasmissione partite (2)

(AdnKronos) – In ogni caso, prosegue Rushton, “la bellezza di questo pacchetto è che abbiamo la partita del sabato sera, che si rivolge proprio a tutti”. Nelle prossime settimane “faremo una grande campagna commerciale per far conoscere il nostro prodotto”; quanto alla possibilità di stringere accordi per consentire la ritrasmissione delle sue partite, “siamo pronti a discuterne con tutti; noi -rimarca- siamo pronti a distribuire Dazn agli operatori come Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb, ma anche ai broadcaster come Sky e Mediaset”.

A tal proposito, il direttore commerciale di Perform, Jacopo Tonoli, rivela di aver già ricevuto diverse telefonate dai maggiori player: “Noi -dice- siamo assolutamente aperti ad ascoltare e a lavorare con tutti. Siamo disponibili a valutare qualsiasi modello commerciale che permetta all’applicazione Dazn di essere accessibile a quanti più utenti su scala nazionale e siamo pronti ad avviare qualunque conversazione, fermo restando che vorremmo proteggere le tre partite che abbiamo in esclusiva”. Quanto alla gestione complessiva dei diritti, “non possiamo svelare la nostra strategia, ma abbiamo una vision molto chiara e ben definita e nelle prossime settimane ci saranno numerosi annunci”.

Tra le notizie che potrebbero arrivare da Perform, oltre all’acquisizione dei diritti di svariati altri sport, anche l’assunzione di nuovo personale per l’Italia: “Al momento -chiarisce Rushton- abbiamo uno staff di 50 persone distribuite tra i settori commerciale e marketing e i giornalisti; puntiamo a salire a 200 unità entro la fine dell’anno”. Il fatto è che “non siamo arrivati fino in Italia per restarci solo tre anni, noi guardiamo già ai prossimi 25. E poi -conclude- siamo convinti che il nostro arrivo accelererà il processo di digitalizzazione del Paese e lo aiuterà a progredire anche a livello tecnologico”. Qualche stima: “Contiamo di portare le nostre tramissioni in Hd al 90% della popolazione”: basterà avere una connessione in 3G o 4G per fischiare il calcio d’inizio.