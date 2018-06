Diritti tv: Rushton (Dazn), pronti a discutere su ritrasmissione partite

Milano, 15 giu. (AdnKronos) – “Siamo pronti a discutere con tutti per la ritrasmissione delle partite della serie A di calcio; contiamo di investire 50 milioni di euro per ampliare il nostro bacino d’utenza e scommettiamo così tanto sull’Italia da essere certi di rimanere qui almeno per i prossimi 25 anni”. Così parlò James Rushton, amministratore delegato di Dazn, la piattaforma web di proprietà del gruppo britannico Perform che mercoledì scorso si è aggiudicata uno dei pacchetti del bando della Lega serie A di calcio per i diritti televisivi del triennio 2018-2021.

“Sono molto felice di essermi aggiudicato il pacchetto -dice Rushton durante il suo primo incontro con i giornalisti italiani, nel roof garden di un hotel milanese-. Il calcio italiano per noi è un grande asset e rappresenta il nostro sesto mercato”. Il gruppo londinese si è aggiudicato il diritto di trasmettere, in esclusiva, 114 partite a stagione, 3 per giornata, per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021, oltre a mostrare ogni giornata gli highlights degli altri 7 match di Serie A: “Il nostro pubblico di riferimento è molto ampio, anche se ovviamente i millennials sono quelli più vicini al nostro target; sono quelli che usano maggiormente il web per accedere ai contenuti televisivi e molti usano già Netflix”.

E non solo: “Puntiamo anche e soprattutto a quei 2,5/3 milioni di italiani che vedono le partite illegalmente perché in molti casi non possono spendere grandi cifre per gli abbonamenti; offrendo il nostro prodotto a 9,99 euro, riteniamo che la nostra proposta possa essere apprezzata anche da loro”.